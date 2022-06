Sabato 2 luglio, al calar del sole, sul tratturo il “Concerto italiano” dell’Orchestra Mascagni

Il Centro Studi Musicali “MEC” – Antica tradizione Mandolinistica Ripese e il Comune di Ripalimosani, dopo il successo dello scorso anno del concerto tenuto all’alba sul tratturo, replicano l’iniziativa, sempre in località Quercigliole, a qualche chilometro dal paese.

Un “Concerto italiano” questa volta al tramonto intratterrà il pubblico, in una location unica e tipica del territorio molisano, con le più belle melodie del melodramma italiano. Protagonista sarà ancora una volta l’orchestra Stabile a plettro ed a pizzico del Circolo Musicale “P. Mascagni” diretta dal M° Antonio Di Lauro.

Ospiti d’eccezione saranno il Soprano Carla Arciero ed il Tenore Maurizio Cecarelli.

Al termine della manifestazione sarà possibile anche assaporare del buon vino locale, genuino come tutto l’ambiente che ospita l’evento.

L’ingresso è gratuito e la manifestazione gode del patrocinio della Federazione Mandolinistica Italiana e della Regione Molise.

Con il concerto en plein air dell’orchestra del circolo Mascagni si inaugura la stagione estiva ripese – spiega il vicesindaco Annamaria Trivisonno – Dopo il successo del concerto all’alba dello scorso anno l’amministrazione comunale ha accolto con soddisfazione la proposta di un nuovo momento musicale di alto livello nello splendido scenario del nostro tratturo. Abbiamo dato il patrocinio all’iniziativa e aspettiamo tutti a questo spettacolo unico nel suo genere: insieme, guidati dalla musica, osserveremo il tuffo del sole nelle colline molisane.

Appuntamento dunque per sabato 2 luglio alle ore 18.30, in località Quercigliole (strada per Santo Stefano) a Ripalimosani.