Samuel e il suo Elettronica Tour il 23 agosto sul palco del Campobasso Summer Festival

Dal 1° giugno fino ai primi di settembre, sono ben 15 le tappe in tutta Italia l’Elettronica Tour di Samuel, una di queste ci sarà il 23 agosto, alle ore 21.00, al teatro E. De Filippo del Quartiere San Giovanni a Campobasso, e costituirà il secondo dei quattro eventi in programma quest’anno per il Campobasso Summer Festival, manifestazione organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

L’Elettronica Tour, prodotto e organizzato da Kashmir, è partito sin da maggio 2022, mentre il nuovo singolo di Samuel, “Occhiali Da Sole”, è uscito il 24 giugno.

Samuel è, del resto, un autore e compositore che davvero non ha bisogno di grosse presentazioni, per lui parlano i nove album originali realizzati con i Subsonica e i sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore. Le frequenti collaborazioni musicali annoverano, tra gli altri, con i Subsonica, Franco Battiato, Bluvertigo, Antonella Ruggiero, Krisma, e da solista Patty Pravo, Jovanotti, Manuel Agnelli, Alessandro Mannarino.

Nel 1996 Samuel dà vita ai Subsonica insieme a Max Casacci, Boosta, Ninja e Pierfunk (sostituito nel ’99 da Vicio). In quegli anni di forte fermento musicale nascono anche i Motel Connection e fonda due etichette di musica techno. La sua attività di dj e produttore lo vede protagonista di rinomatissime serate nei club di riferimento della scena techno. A febbraio 2017 partecipa a Sanremo con “Vedrai” e pubblica il suo primo album da solista, “Il codice della bellezza”. Il 12 ottobre 2018 esce “Otto”, ottavo album di inediti dei Subsonica, di cui è coautore e a cui seguono tour nei club di tutta Europa, nei palazzetti italiani e nei più importanti festival estivi. Nel 2019, Samuel partecipa come giudice alla tredicesima edizione del talent show X Factor. Nel novembre del 2019 i Subsonica pubblicano “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 esce “Mentale Strumentale”, nono album inedito del gruppo, registrato nel 2004. Da marzo 2020, Samuel ha dato vita a “Golfo Mistico”, suo studio musicale, diventato un hub multicreativo, dove si incontreranno varie figure legate al mondo della musica, ma non solo. A luglio 2020 Samuel è tornato live con tre appuntamenti speciali in mezzo al mare delle isole Eolie e una tournée estiva. Il 22 gennaio 2021 ha pubblicato il secondo album solista “Brigata Bianca”, da cui sono estratti i singoli “Tra Un Anno” e “Cocoricò” feat. Colapesce. Il 14 maggio 2021 pubblica il singolo “Cinema” feat. Francesca Michielin.

Il 10 gennaio 2022 è uscito il nuovo singolo “Elettronica”, scritto da Samuel stesso insieme ad Andrea Bonomo e Dade. Il 22 aprile 2022 esce il singolo “E invece”, in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale The Lumineers.

I biglietti per il concerto di Samuel del 23 agosto, come per gli altri due in programma al Campobasso Summer Festival, il 22 agosto (Noyz Narcos), e il 25 agosto (Frah Quintale), sono già disponibili in prevendita online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, presso le rivendite autorizzate di ciaotickets: BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y; ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Questi i costi dei biglietti di ciascun concerto: