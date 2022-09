Settimana ricca di eventi con gli appuntamenti di “Settembre in Città”

Continuano a susseguirsi anche per tutta la settimana in corso, gli eventi messi in programma dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e inseriti nel calendario delle attività e degli appuntamenti di Settembre in Città.

Proprio in questa settimana, infatti, arriverà in città il Teatro Nazionale dei Burattini “Adriano Ferraiolo”, che resterà in Piazza Vittorio Emanuele II fino al 10 ottobre 2022.

Giovedì 15 settembre, alle ore 10.30, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati dall’Associazione Culturale “Ada Trombetta” con il patrocinio del Comune di Campobasso, per celebrare il centenario della nascita di Ada Trombetta. Alla conferenza stampa prenderanno parte: il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura, Paola Felice, e il presidente dell’Associazione Culturale “Ada Trombetta”, Paolo Matrella. Tra gli eventi previsti per il centenario della nascita di Ada Trombetta, anche un apposito convegno che si terrà sabato 17 settembre, a cura dell’Associazione Culturale “Ada Trombetta”, presso il Circolo Sannitico, alle ore 17.30.

Sempre Giovedì 15 settembre è previsto il primo appuntamento della Rassegna organistica, curata dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis”,con il concerto di Beppino Delle Vedove, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00.

Venerdì 16 settembre, presso la Casa della Scuola, alle ore 16.30, l’Associazione Italia Nostra – Sezione di Campobasso proporrà “Le mura urbiche – Testimonianze storiche del Molise a confronto – Ipotesi di tutela”. Nella stessa giornata, per Ti racconto un libro, presentazione del libro “Nova” e incontro con l’autore Fabio Bacà, finalista Premio Strega 2022 e Premio Campiello 2022, a cura dell’Unione Lettori Italiani, presso la Sala Alphaville alle ore 18.30.

Infine, per le serate di venerdì 16 e sabato 17 settembre I Pubblici Esercizi di via Ferrari organizzeranno una due giorni di musica e divertimento con “Via Ferrari in Fest”, location prevista, ovviamente, quella di Via Ferrari (largo della Maddalena) dalle ore 18.00.