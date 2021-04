Concorso 2800 tecnici al Sud, il bando. Scadenza 21 aprile

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile. La selezione pubblica sarà espletata con modalità fast track, cioè rapida, per assumere subito i vincitori.

Le assunzioni nelle PA effettuate mediante il concorso per tecnici saranno così distribuite:

n. 243 – varie Amministrazioni in Abruzzo;

– varie Amministrazioni in Abruzzo; n. 119 – varie Amministrazioni in Basilicata;

– varie Amministrazioni in Basilicata; n. 365 – varie Amministrazioni in Calabria;

– varie Amministrazioni in Calabria; n. 642 – varie Amministrazioni in Campania;

– varie Amministrazioni in Campania; n. 78 – varie Amministrazioni in Molise;

– varie Amministrazioni in Molise; n. 481 – varie Amministrazioni in Puglia;

– varie Amministrazioni in Puglia; n. 318 – varie Amministrazioni in Sardegna;

– varie Amministrazioni in Sardegna; n. 497 – varie Amministrazioni in Sicilia;

– varie Amministrazioni in Sicilia; n. 57 – varie sedi Dipartimento per le politiche di coesione (DPCOE), Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro.

Le domande di partecipazione al concorso per tecnici al Sud devono essere presentate in via telematica, tramite la piattaforma web Step One 2019, entro il 21 aprile 2021.

Per compilare e inviare le domande occorre effettuare l’accesso con le credenziali SPID. Mettiamo a vostra disposizione l’apposita GUIDA alla registrazione, compilazione e invio online della domanda.