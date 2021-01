Concorso per 3 Giornalisti, il bando

La Regione Toscana ha indetto un concorso per 3 Giornalisti per il progetto Emergenza Covid-19, riorganizzazione Toscana Notizie e potenziamento tecnologie on line e multimediale” che saranno così assegnati:

n. 2 unità da assegnare alla Giunta regionale;

da assegnare alla Giunta regionale; n. 1 unità al Consiglio regionale.

Uno dei requisiti è l’iscrizione all’albo da tre anni. L’assunzione a tempo determinato è prorogabile fino a 36 mesi. I candidati saranno selezionati mediante la valutazione dei titoli ed il superamento di una prova orale. I partecipanti al concorso per Giornalisti Regione Toscana potranno candidarsi presentando la domanda esclusivamente online alla seguente pagina, cliccando sul link relativo al bando al quale si è interessati, entro le ore 12,00 del 28 Gennaio 2021.

E’ possibile candidarsi al concorso fino al 28 Gennaio 2021.