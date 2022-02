CSV Molise mette a disposizione 4 posti per il Servizio Civile

Il progetto destinato agli under 28 prevede attività in favore del volontariato. La scadenza per le domande è stata prorogata alle ore 14 del 10 febbraio e si attendono altre candidature

Il CSV Molise fa appello ai giovani: venite a scoprire il volontariato stando a contatto con le associazioni che operano sul territorio tramite il Servizio Civile Universale.

C’è sempre bisogno di forze nuove nel non profit, di persone che donano un po’ del loro tempo riuscendo a creare benessere a chi riceve altruismo e a chi se ne rende autore e il Servizio Civile rappresenta sicuramente uno degli strumenti più utili per sposare cause sociali e al contempo entrare nel mondo del lavoro. Nei giorni scorsi, il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il provvedimento con cui vengono finanziati, a valere per l’anno 2021, ulteriori 102 programmi, per un totale di 8.481 posizioni che vanno ad aggiungersi alle 56.205 previste dal bando del 14 dicembre 2021, che prevedeva inizialmente la scadenza al 26 gennaio 2022.

La novità è che i giovani tra i 18 e i 28 anni hanno tempo fino al 10 febbraio prossimo alle ore 14 per candidarsi e partecipare così a uno dei 3.289 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 sul territorio nazionale e all’estero. Il Centro di servizio per il volontariato del Molise offre la possibilità a quattro ragazze e ragazzi di entrare a far parte degli staff che operano nelle sedi di Campobasso e Isernia.

Nello specifico, il CSV ha messo a disposizione due posti nell’ufficio del capoluogo e due nella città pentra e qui i giovani selezionati potranno vivere un’esperienza altamente formativa, che consentirebbe loro di acquisire le basi di una professionalità relativa al Terzo Settore. «I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali – si legge nel bando -, oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro».

Per partecipare al Servizio Civile del CSV Molise occorre indirizzare la richiesta all’ANPEAS tramite la piattaforma DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it..

La guida per la compilazione della domanda di partecipazione è disponibile sui siti web www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Ulteriori info su www.anpeas.it.