Ferrero è alla ricerca di operai e altri profili in Campania e in Basilicata

Periodicamente, Ferrero seleziona personale per la copertura di posti di lavoro in Italia. In questo periodo, ad esempio, si ricercano operai e altri profili per assunzioni in Piemonte, presso l’headquarter di Alba, e in Campania, Lombardia e Basilicata. Si ricercano anche giovani da inserire in tirocini.

La raccolta delle candidature per lavorare in Ferrero viene effettuata attraverso la sezione Ferrero Lavoro del portale web www.ferrero.it. Tramite quest’area, infatti, è possibile accedere alla piattaforma riservata alle carriere del Gruppo, sulla quale vengono pubblicate le opportunità di impiego disponibili. Gli interessati alle future assunzioni Ferrero e alle opportunità di lavoro in Italia e all’estero possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Ferrero “Lavora con noi”, e inviando il cv tramite l’apposito form online.