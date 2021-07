Al via l’edizione 2021 del premio “Top of the PID Mirabilia”

Ritorna il premio “Top of the PID Mirabilia” che, con la nuova edizione 2021, punta a premiare le imprese che hanno sviluppato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e valorizzazione mete e attrazioni meno conosciute e la ripartenza dell’economia del turismo.

COS’È TOP OF THE PID MIRABILIA?

Il premio nasce dall’unione fra la rete dei Punti Impresa digitale delle Camere di Commercio (primo presidio di informazione e orientamento territoriale per le Pmi sul fronte della trasformazione digitale) e l’Associazione Mirabilia delle Camere di Commercio (che riunisce 17 Camere di Commercio che hanno sul proprio territorio almeno un sito UNESCO) per premiare le soluzioni più innovative sviluppate da PMI italiane per far ripartire il turismo.

L’edizione 2020 si è appena conclusa proprio un mese fa e ha permesso di premiare tre imprese. Al primo posto un’azienda di Bari, la Nextome che, con un progetto omonimo, ha puntato a gestire al meglio gli spazi, il distanziamento e la pulizia dei luoghi al chiuso. Al secondo posto la TNN Srls, una Pmi genovese che ha creato l’App Spiaggiati, per monitorare l’affluenza nelle spiagge libere e la disponibilità dei parcheggi limitrofi dei comuni aderenti. Quindi al terzo posto l’Azienda agricola Goretti, storica azienda produttrice di vino alle porte di Perugia, che con il progetto Smart tasting si è concentrata sullo sviluppo di degustazioni agili prenotabili dell’ecommerce, con possibilità di visite virtuali nelle vigne.

I PREMI

Anche questa edizione prevede come primo premio un assegno del valore di euro 3.000. Come secondo premio è previsto un soggiorno di una settimana per 2 persone in uno dei territori Mirabilia. Infine, come terzo premio verrà assegnato un soggiorno di un weekend per 2 persone in uno dei territori Mirabilia.

LE CANDIDATURE E LE INFO

le candidature possono essere effettuate entro il 3 settembre. Tutte le informazioni, regolamento, modalità di partecipazione e di presentazione delle domande possono essere consultate sul sito di Punto impresa digitale.

IL PREMIO TOP OF THE PID 2021

Oltre al Premio Top of the PID Mirabilia 2021, dedicato dunque all’innovazione digitale nel settore del turismo, entro il 3 settembre possono essere inviate anche le candidature per il PREMIO generale TOP OF THE PID 2021. Obiettivo dell’edizione 2021 è individuare e dare visibilità a progetti innovativi che possano aiutare le imprese nella ripartenza economica post-pandemia, favorendo la transizione digitale ed ecologica. In particolare, saranno premiate le singole imprese o i gruppi di imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale con riferimento ai seguenti ambiti:

Sostenibilità: soluzioni per favorire, attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, la transizione verso modelli produttivi più sostenibili sotto l’aspetto dell’impatto ambientale ed ecologico. Sociale: soluzioni che, attraverso le tecnologie digitali, contribuiscono al miglioramento della salute dei cittadini e/o della vita nelle città e/o favoriscono l’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la parità di genere. Manifattura Intelligente e Avanzata: soluzioni per garantire, attraverso le tecnologie 4.0, la continuità operativa e la ripartenza economica nelle fabbriche e negli ambienti di lavoro artigianali e industriali. Servizi, Commercio e Turismo: soluzioni digitali per favorire l’erogazione dei servizi a distanza, l’e-commerce, il delivery, la gestione del turismo nella fase post emergenziale attraverso l’utilizzo delle tecnologie 4.0. Nuovi modelli di business 4.0: ri-progettazione, attraverso l’utilizzo delle tecnologie 4.0, di attività e/o di processi produttivi e/o di modelli organizzativi favorendo la ripartenza economica

In questo caso le imprese vincitrici potranno beneficiare delle seguenti opportunità:

una assistenza personalizzata sui temi relativi alla digitalizzazione della propria impresa (o del proprio progetto in caso di gruppi di imprese), avvalendosi dei professionisti e dei servizi messi a disposizione dalla rete dei PID;

partecipare alle attività di media relation dedicate a “Top of the PID” per ottenere l’attenzione dei media sul proprio progetto innovativo;

pubblicare un video o una video-intervista su tutti i canali social nazionali del progetto, sul portale dei PID – Punti Impresa Digitale www.puntoimpresadigitale.camcom.it e sui canali di comunicazione della Camera di commercio locale;

partecipare alla cerimonia di premiazione e alla consegna della targa-premio che avverrà nell’ambito di una manifestazione nazionale dedicata ai temi dell’innovazione e del digitale alla presenza di giornalisti e esperti del settore

Tutte le informazioni sul Premio Top OF The Pid 2021 sono disponibili sul sito della Camera di Commercio del Molise nella sezione del Punto Impresa Digitale all’interno del menù Home page Servizi per l’impresa digitale.

Eliana Marinelli

Ufficio comunicazione

Per ulteriori informazioni:

0874.471539 / 389.1019031