Emergenza Covid 19: Legacoop Molise compra test rapidi per le sue associate

Un’assistenza a 360° quella che Legacoop Molise e il suo Presidente Chiara Iosue vogliono garantire alle cooperative associate, ancora di più in un periodo critico come quello attuale. In piena pandemia da Covid 19 la struttura territoriale molisana di Legacoop ha deciso di mostrarsi ancora più vicina ai tanti cooperatori che ogni giorno lavorano per portare avanti le proprie attività seppur nel clima di incertezza del momento e per questo ha acquistato tramite una ditta locale 60 kit per l’effettuazione del tampone rapido e 60 kit per la somministrazione del test sierologico. Chiunque tra i cooperatori vicini a Legacoop Molise che volesse usufruire di questo servizio può contattare gli uffici ai numeri: 0874493213 oppure al 3512614456. Per informazioni si può anche contattare la struttura inviando una mail al seguente indirizzo: info@legacoopmolise.com.