Child Care, a regime il centro per l’infanzia a Campobasso

E’ entrato a pieno regime il progetto Child Care di prevenzione e cura del maltrattamento all’infanzia. Sono già una dozzina i casi presi in carico negli ultimi tre mes, segno che il sistema di rete al quale il centro fa riferimento è entrato correttamente in funzione.

Il nuovo servizio di sostegno e soccorso ai bambini e agli adolescenti vittime di maltrattamenti va a colmare una grande lacuna esistente in regione in merito al sostegno dei minori in condizioni di rischio evolutivo. Coinvolge tre Ambiti Territoriali Sociali del Molise ed è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Bando “Ricucire i Sogni. Iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento“.

Il centro specialistico è finalizzato alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché alla cura del maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza. Obiettivo di ogni sforzo è intercettare prima possibile le situazioni a rischio, cercando di intervenire sulle vittime quando l’età è più bassa della media riscontrata.

Ma quali strumenti utilizza un centro di questo tipo? Innanzitutto il pool di esperti che opera per Child Care attiva interventi clinici (individuali, di coppia e familiari) e interventi psicoeducativi. Poi vengono attivati all’occorrenza incontri protetti, interventi di sostegno alla genitorialità, valutazione della capacità genitoriale, azioni di inclusione sociale, terapia di gruppo per adolescenti, psicoterapia familiare.

Affido e adozione sono strumenti strategici per la crescita di un bambino che si trova a vivere un disagio, ma spesso i genitori affidatari o adottivi hanno bisogno di un sostegno in più. Ecco allora l’importanza di interventi di sostegno psicologico specifico, che evitano situazioni difficili per i minori ed aiutano gli adulti a superare gli ostacoli.

Si parla infine di home visiting quando ci si riferisce ad interventi di consulenza pedagogica e psicologica al domicilio, in particolare modo rivolti alla prima infanzia, laddove necessario. Con l’home visiting si riesce a cogliere la problematica e ad affrontarla in maniera tempestiva.

Nell’obiettivo del centro di Child Care c’è poi il delicato e complesso mondo degli adolescenti. Anche con i ragazzi l’attivazione di interventi mirati permette di lenire disagi spesso inespressi e di ricostruire insieme a loro la possibilità di un futuro migliore.

Dopo l’aggiornamento dell’équipe multidisciplinare specialistica, e l’avvio delle prese in carico, il gruppo di lavoro di Child Care si prepara ad un autunno ed un inverno operativamente intensi. Accanto alle attività giornaliere prenderanno posto infatti eventi e ulteriori occasioni formative volte non solo a fornire risposte all’utenza, ma anche a sperimentare nuove strade professionali attraverso il prezioso confronto tra tutti gli esperti e gli addetti ai lavori.