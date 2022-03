Al centro del Progetto Sibater la riqualificazione di Monte Vairano e del Colle Vitelli

Al via due Progetti Bandiera SIBaTer, Busso - Baranello ed Agnone. In programma il 16 e 17 marzo prossimi, gli incontri pubblici di presentazione dei piani di valorizzazione avviati dai Comuni di Busso e Baranello (CB) ed Agnone (IS)