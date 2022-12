I centenari di Riccia augurano Buone Feste ala cittadinanza

L’ultimo censimento Istat, pubblicato a dicembre dell’anno scorso, certifica che in Italia la popolazione anziana è sempre più in crescita. Analizzando meglio il rapporto tra la popolazione di 105 anni e più e la popolazione residente di 80 anni e più, nella distribuzione regionale, il Molise risulta la regione con la più alta concentrazione di persone che arrivano all’età di 105 anni, quasi 46 ogni 100 mila residenti con più di 79 anni.

A giugno del 2022 i centenari molisani erano 163, mentre i supercentenari con più di 107 anni sono attualmente 4 su 252 per l’intero territorio nazionale. Uno di questi, più corretto dire una, è la signora Maria Arcangela Cirucci di Riccia (CB).

Una componente della popolazione, quella dei centenari, composta per i quattro quinti da donne, che in molti dei casi è ancora in buona salute e parte attiva nella famiglia e nella comunità di residenza.

In considerazione di ciò l’amministrazione comunale di Riccia ha scelto di fare gli auguri per le feste natalizie non con il consueto manifesto standardizzato ma con un omaggio ai centenari riccesi, memoria storica del paese e simbolo di vitalità che sfida il tempo.

“Mariuccia, Giuseppe, Iolanda, Marianna e Concetta, con i loro volti espressivi che hanno attraversato due secoli, sono uno scrigno di insegnamenti, un patrimonio inestimabile nella memoria collettiva del paese, una speranza per il futuro – queste le parole del sindaco Pietro Testa – È per questo che con la mia Amministrazione abbiamo pensato di fare gli auguri natalizi alla cittadinanza riccese con i volti dei nostri cinque ultracentenari. Con uno sguardo fiducioso al domani, auguriamo ad ogni nostro singolo cittadino che il Natale, con il suo significato più vero, porti la gioia di vivere e la serenità sperata”.