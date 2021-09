Attivazione del servizio on line di scelta/revoca del medico di base, finalmente la richiesta

La Capogruppo Pd Micaela Fanelli invia una lettera al Commissario Sanità e al Dg dell'Asrem per richiedere l'attivazione del servizio on line di scelta\revoca del medico di base

Avevamo sollevato la questione della mancata presenza del servizio on line di scelta\revoca del medico di base in Molise, tramite un post facebook di una cittadina di Campobasso. Apprendiamo che, la Capogruppo del Partito Democratico in Regione Molise, Micaela Fanelli, ha formulato un’esplicita richiesta, con una nota inviata al Commissario Sanità e al Direttore Generale dell’Asrem, al fine di far intervenire sulla questione, chi di dovere, al più presto. La Fanelli scrive:

“Soprattutto le persone più in là con gli anni, incontrano disagi per recarsi, attraverso il servizio di trasporto pubblico, presso i competenti uffici Asrem dove, a causa delle limitazioni imposte dalle normative anti Covid, spesso sono costretti a lunghe code e attesa con il rischio di possibili contagi“.

Insomma stessi problemi che avevamo denunciato quando è stata trattata la questione dal nostro Magazine.

“Convinta che l’implementazione del servizio informatico non rappresenti uno scoglio insuperabile per la Sanità molisana – che deve rapportarsi in maniera sempre più semplificata ed efficiente con l’utenza – ho scritto al neo Commissario ad acta, il Governatore Donato Toma, e al Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, invitandoli ad istituire questo specifico servizio anche in Molise, al fine di potere effettuare on line: la scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale nell’ambito del proprio comune di residenza con contestuale revoca automatica del precedente; la scelta di un nuovo Pediatra nell’ambito del distretto socio-sanitario di residenza con contestuale revoca automatica del precedente; la revoca del proprio Medico o Pediatra anche ai fini di una iscrizione temporanea fuori regione. Un piccolo servizio in più, ma dalle grandi ricadute per i cittadini, che non sarebbero più costretti a recarsi in presenza presso gli Uffici, con evidenti ricadute positive anche sul fronte della lotta ai contagi in luoghi chiusi e sovraffollati“.

Conserviamo tanta speranza affinché venga attivato tale servizio anche in Molise, in quanto presente in tante altre Regioni, evitando, così, lunghe attese e snellendo la macchina burocratica.