Comunità, Cooperative, Amministrazioni – Il workshop su lavoro e sviluppo a Campobasso

Lo strumento Cooperativo con tutte le sue potenzialità è al centro di un incontro che si terrà giovedì 24 febbraio nelle sale dello Spazio Sfuso di Piazza Gabriele Pepe a Campobasso.

Un workshop per mettere a confronto esperienze, competenze e percorsi. Per suggerire ai comuni strategie utili allo sviluppo del territorio partendo dalle risorse umane e materiali di cui già dispongono. L’occasione per capire di più, per sollevare dubbi, per conoscere quanto cooperare possa cambiare le sorti lavorative e personali.

L’iniziativa è di Legacoop in collaborazione con Coop Fond, con la cooperativa Just Mo e con il progetto ALL’Interno. Inoltre è partner il progetto CREAREE, promosso dai CRU Unipol, che ha l’obiettivo di costruire un percorso che porti all’identificazione di un metodo di lavoro che possa essere utilizzato per sostenere le amministrazioni locali e le comunità territoriali nel realizzare i tanti progetti di sviluppo delle aree interne.

Il workshop è rivolto a cooperative associazioni enti pubblici professionisti e giovani in cerca di occupazione.

Ospite d’eccezione all’evento, che vedrà una carrellata di persone che operano all’interno del mondo Cooperativo in diversi settori, sarà il presidente nazionale Legacoop Mario Lusetti. A lui verrà affidata la chiusura dei lavori della mattinata. E nel pomeriggio via al dialogo tra le cooperative che in Molise operano sotto l’egida di Legacoop. Per fare rete e trovare punti di forza comuni.