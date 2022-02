Perugia, weekend di immersione nella cultura e nell’informazione

Parte dal mondo del giornalismo, ma è rivolto a tutti l’evento che 8, 9 e 10 aprile animerà le strade di Perugia. Si tratta della XVI edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, l’evento d’informazione più importante dell’anno che chiama a raccolta grandi nomi dell’opinione pubblica. Anche da Campobasso ci sarà un pullman organizzato che accompagnerà le persone interessate a partecipare a questa iniziativa imperdibile.

A differenza degli altri anni in cui il Festival era riservato esclusivamente ai professionisti del settore, quest’anno l’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati ad assistere a dibattiti ed intavolare una conversazione con esperti del mondo dell’informazione.

Le principali attrazioni di Perugia poi sono facilmente raggiungibili attraverso le scale mobili e i mezzi urbani, senza quindi dover fare affidamento sul mezzo proprio. Shopping assicurato per le donne (ma perché no anche per gli uomini) grazie alla presenza di outlet di grandi marche come Luisa Spagnoli e Diadora.

Ai viaggiatori sarà data massima libertà di trascorrere il fine settimana esplorando il centro storico della città oppure di trascorrere la giornata in compagnia di personalità che abbiamo l’abitudine di vedere solo attraverso uno schermo e con cui ci piacerebbe avere uno scambio di opinioni.

A questo link è disponibile l’elenco completo degli eventi in programma.

La quota di partecipazione è di 230,00 €. La quota comprende: trasferimento con bus G.T., pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle. La quota non comprende: pranzo e cena in hotel, tassa di soggiorno.

La prenotazione va effettuata entro il 28 febbraio, termine entro il quale va depositata anche la caparra pari a 50,00 €.

Per info e prenotazioni contattare Agenzia Bernardo Tour – Campobasso