Digital Export Academy, via alle iscrizioni del percorso gratuito sugli strumenti digitali per l’export

Nell’ambito del Piano Export Sud 2 ICE Agenzia organizza, in collaborazione con Enterprise Europe Network, rappresentato dai network partner Azienda Speciale S.E.R.M. della CCIAA del Molise, Agenzia di Sviluppo – Azienda speciale CCIAA di Chieti Pescara e Confindustria Sardegna, DIGITAL EXPORT ACADEMY, un percorso di formazione gratuito sugli strumenti digitali per l’export rivolto a Micro Piccole e Medie Imprese, startup, cooperative, consorzi e reti di impresa di Abruzzo, Molise e Sardegna. Il ciclo di seminari Digital Export Academy, svolto in modalità webinar, intende rafforzare le competenze digitali delle imprese partecipanti, offrendo un approfondimento sulle strategie di web marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati, l’e-commerce e la gestione della contrattualistica e dei pagamenti online. Partecipando agli incontri le aziende avranno l’opportunità di:

conoscere le potenzialità offerte dal digitale e muoversi sui mercati esteri sfruttando le strategie di marketing digitale;

acquisire una migliore conoscenza dei principali strumenti di comunicazione digitale

; delineare le linee di sviluppo di una strategia export che si avvalga degli strumenti gratuiti offerti dal web.

Il corso è articolato in 8 incontri di mezza giornata che si svolgeranno online a settembre e ottobre 2021. La partecipazione al percorso sarà limitata a un massimo di 200 imprese. Sarà ammesso un solo partecipante per azienda. Alle sole imprese molisane che avranno frequentato almeno il 75% del ciclo di seminari Digital Export Academy sarà inoltre offerta dall’Azienda speciale S.E.R.M. della CCIAA del Molise – Partner Enterprise Europe Network , in collaborazione con ICE Agenzia, la possibilità di partecipare ad una ulteriore attività di Corso-Laboratorio (6 ore totali) e Coaching individuale (2 ore totali di affiancamento con un docente per ciascuna azienda), con gli esperti della Faculty ICE, finalizzati ad approfondire e mettere in pratica quanto appreso nel percorso Digital Export Academy. Saranno attivati 2 Corsi-Laboratorio (le aziende potranno scegliere a quale partecipare), con focus rispettivamente su E-commerce per l’estero e Social Media Strategy.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti, supporto, contattare:

ICE Agenzia: formazione.pianosud@ice.it | Azienda Speciale S.E.R.M. della CCIAA del Molise: serm@molise.camcom.it