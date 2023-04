Gestione delle emozioni e benessere psicofisico, una due giorni a Ripalimosani

Alleniamo la mente ad approcciarsi positivamente alle difficoltà della vita quotidiana!

La pandemia ha insegnato tanto sulla necessità di benessere mentale. Ci siamo resi conto che avere a disposizione strumenti efficaci per la gestione delle difficoltà è sempre più utile, in un mondo che fa arrivare pressioni e stimoli continui. Il messaggio che arriva dalla società è purtroppo negativo spesso e volentieri, perché vien tolta la speranza per il futuro soprattutto nei giovani! Eppure la nostra vita cammina sulla linea del tempo: il passato è passato, il futuro ancora non esiste ma è figlio di quel che facciamo oggi: ecco perché è nel presente che cambiamo il nostro destino.

Sono riflessioni di Gianfranco Secondo il direttore in Puglia della Roberto Re Leadership School e che condividiamo appieno perché quando si giunge alla consapevolezza delle capacità in nostro possesso, si è padroni di noi stessi e della nostra vita!

Per questo abbiamo pensato di invitarlo insieme al docente di lettere Mariano Laudisi ideatore del progetto “Le scuole della felicità” per una due giorni formativa sulla gestione delle emozioni e il benessere psicofisico il 22 e il 23 aprile nelle stanze del Palazzo Marchesale a Ripalimosani.

Le giornate sono rivolte a docenti, genitori, educatori, studenti e chiunque desideri affrontare la quotidianità con mezzi rinnovati! Allenando la mente si possono sfruttare delle potenzialità nascoste, partendo da una sana relazione in primis con se stessi. Tutto ciò che condivideremo potrà essere calato nella didattica infatti è un metodo che aiuta i ragazzi ad esprimere tutto il loro potenziale!

Il professore Laudisi ha dato vita, nel corso degli anni, a un’esperienza formativa che, partendo dalla realtà scolastica, ha allargato il suo raggio d’azione a ogni ambito della sfera sociale. Gli argomenti che verranno trattati sono: Gestione delle emozioni, Cancellazione delle credenze limitanti, Analisi transazionale, Gestione del tempo, Gestione degli obiettivi, Focus, fisiologia, linguaggio, Benessere psicofisico, La comunicazione efficace.

Sabato 22 aprile ore 15.30 – 19.30

Domenica 23 aprile ore 9.30 – 13.00 e ore 14.30 – 17.30

Info e prenotazione: info@simposioripa.it cell. 338.1578748 Facebook simposio ripa

www.simposioripa.it

www.lescuoledellafelicità.it

www.gianfrancosecondo.it