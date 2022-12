Infanzia negata, da domani il webinar gratuito dell’Università di Ferrara

Webinar gratuito nell’ambito del Master a distanza Tutela, diritti e protezione dei Minori, diretto dalla Professoressa Paola Bastianoni del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara.

Obiettivo del Master è creare nuove figure professionali che andranno ad operare nell’ambito della tutela dei minori in un’ottica di cura e ascolto e potrà operare come “Consulente nella tutela dei diritti giuridici, sociali, educativi e psicologici del minore”

Le guerre costituiscono un importante trauma per i minori, sono una violazione dei loro diritti più elementari e generano sempre gravi conseguenze sul loro sviluppo sia psicologico che fisico.

Paola Bastianoni, direttrice del Master e docente Unife, Alessandro Maria Fucili, direttore del Ce.IS di Ancona, Giada Zucchini, psicologa e Davor Marijanovic, testimone da bambino della guerra in Bosnia, attraverso la narrazione di progetti e di esperienze vissute personalmente in situazioni belliche, evidenzieranno come si viva e si possa fronteggiare al meglio la tutela dei minori e delle famiglie esposte a tali eventi.

Il team della professoressa Bastianoni, che in Molise ha condotto importanti iniziative come la summer school, aspetta tutti colori che sono interessati per lavoro, per studio o per volontariato.

Per partecipare:

https://meet.google.com/hrz-mige-min

locandina