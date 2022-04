La cooperativa Terramea organizza il corso di 1° livello per accompagnatore e-bike

Si terrà a Carovilli, dal 6 all'8 maggio, il primo corso di formazione di ciclo-escursionismo organizzato dalla cooperativa Terramea in collaborazione con la Scuola Italiana E-bike

Lo scorso anno è aumentato a dismisura l’uso di biciclette complice anche l’incentivo dato dal governo sulla mobilità green. Ad aver subito un’impennata non è stata soltanto la vendita delle bici ma anche i viaggi e le escursioni da vivere esclusivamente in sella, motivo per cui si è reso necessario formare nuove figure professionali, nello specifico quella dell’accompagnatore e-bike.

L’accompagnatore cicloturistico contribuisce a rendere l’e-bike fruibile a tutti gli utenti, garantendo un’esperienza unica, e a valorizzare il territorio incontaminato dell’Alto Molise.

Per fare la propria parte nel valorizzare i sentieri molisani, la cooperativa Terramea, che fa parte del circuito Legacoop Molise, ospiterà nella propria sede di Carovilli il primo corso specifico per accompagnatore e-bike servendosi dell’esperienza della Scuola Italiana E-Bike.

Il corso, che si terrà dal 6 all’8 maggio, è composto da lezioni teoriche e pratiche ed è aperto ad un massimo di 10 partecipanti. Per chi non è dotato di un’e-bike potrà usufruire di una delle e-mtb messe a disposizione dalla cooperativa.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. Inoltre sul sito www.coopterramea.it sono disponibili tutte le curiosità su esperienze e servizi offerti dalla cooperativa Terramea.