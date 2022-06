Corpus Domini, disponibili i biglietti per i concerti di Mario Biondi e dei Litfiba

Dopo due anni di stop forzato, il Corpus Domini torna in grande stile con due grandi della musica italiana

L’attesa sta per finire. È ufficialmente partita la vendita dei biglietti dei concerti di Mario Biondi e dei Litfiba in programma sabato 18 e domenica 19 giugno nell’area spettacoli di Selvapiana.

Da stamattina è possibile acquistare i biglietti per entrambi gli eventi direttamente sulla piattaforma Ciaotickets oltre che in tre punti vendita distribuiti sul territorio comunale:

Bar CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20;

PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y;

ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

I biglietti d’ingresso, comprensivi di diritti di prevendita, hanno un costo di 5 euro per Mario Biondi e di 10 euro per i Litfiba. I biglietti sono nominativi e ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Per raggiungere la zona stadio, teatro dei due grandi eventi, il Comune ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini un servizio navetta gratuito con partenze da piazza della Repubblica.

I concerti di Mario Biondi e dei Litfiba sono eventi aggiuntivi, un regalo che il Comune ha voluto fare alla cittadinanza, ha sottolineato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

I due concerti infatti si inseriscono in un cartellone più ampio, che mescola eventi sportivi e di carattere culturale. Nello specifico quattro serate pensate per attirare turisti, che animeranno diverse zone della città, e attività per tutti i gusti.

Nel centro cittadino, nello specifico in Piazza della Vittoria, si potrà assistere gratuitamente a concerti di grande valore. Giovedì serata dedicata al folklore con Christian di Fiore e la Sinfonia Ensemble. Prevista per venerdì l’esibizione dell’Orchestraccia; sabato invece sarà dedicato ai ragazzi con Andry the Hitmaker. Si chiude domenica con Joe Barbieri.

Altri concerti si terranno al Castello Monforte e ci sarà spazio anche per laboratori e spettacoli adatti ai più piccoli e il ritorno del Teatro Ferraiolo.

Dopo essere mancata per due anni a causa dell’emergenza sanitaria, torna anche la sfilata dei Misteri che quest’anno ha ottenuto per la prima volta il patrocinio del Ministero della Cultura.

Mai come quest’anno c’è stata compostezza nell’organizzazione dell’evento. Ben 115 bambini si sono candidati, ne parteciperanno 55 – ha detto il presidente dell’associazione Misteri e Tradizioni, Liberato Teberino, che ha continuato rassicurando – I bambini che faranno da riserva quest’anno avranno un canale preferenziale per l’edizione 2023.

Un cartellone ampio, trasversale, pronto a soddisfare le esigenze di tutte le generazioni quello portato a termine dall’amministrazione comunale che supera di gran lunga le passate edizioni.