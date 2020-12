Dove le parole non arrivano la musica parla. Magia della radio

Appuntamento imperdibile su Radio Orizzonte Molise per gli amanti della musica e non solo. Domani, mercoledì 16 dicembre ore 19.50, puntata 491 del programma La musica in “bianco e nero”.

Ospiti specialissimi del programma Desideri Distonici condotto dall’infaticabile Pietro La Barbera tre artisti eccellenti: Roberto Vecchioni, Pietra Montecorvino e Roberta Di Lorenzo.

Si potrà seguire la diretta streaming su radiorizzonte.it oppure sulle frequenze 94.4 oppure 97.7. Auricolari, connessione e relax per una serata rilassante all’insegna delle note e buona musica.