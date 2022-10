Lilt for Women, lo sport protagonista della campagna Nastro Rosa 2022

La Campagna Nazionale Ottobre Rosa è entrata nel vivo.

L’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha lanciato un ricco programma per la promozione della prevenzione oncologica. Il colore rosa è il simbolo della prevenzione al femminile e il corso Nazionale di Termoli è stato addobbato dalla Consulta Femminile con nastri e fiocchi per ricordare l’importanza della prevenzione e degli screening. Inoltre i ristoratori termolesi hanno aderito ad una importante ed innovativa iniziativa, grazie alla quale saranno raccolti fondi per il trasporto dei malati oncologici. Per questo è possibile consultare l’elenco dei ristoranti aderenti all’iniziativa sui social della LILT CAMPOBASSO e sul sito web www.legatumoricb.it.

In particolare domenica 23 ottobre si terrà la “Camminata per la Prevenzione Oncologica e la Pace” che unirà San Giuliano del Sannio e Sepino. L’incontro è previsto domenica alle ore 9 in Piazza della Libertà a San Giuliano del Sannio. Alle 9.30 si terrà la partenza della camminata in stile libero o nordic walking e l’arrivo è previsto alle ore 11.30 in Piazza Nerazio Prisco a Sepino dove si terrà anche un momento di preghiera.

E’ un momento importante – ha affermato la presidente della LILT CAMPOBASSO, dott.ssa Milena Franchella – di promozione della prevenzione che vuole coniugare anche la condivisione di fratellanza e pace. Torniamo per il secondo anno consecutivo a Sepino con le nostre camminate e siamo contenti perché l’accoglienza e la partecipazione da parte di questa comunità è sempre molto alta. Il nostro obiettivo è riuscire a coinvolgere un maggior numero di comuni con la pratica dello sport e con la promozione della prevenzione oncologica.

Sempre domenica 23 ottobre prende il via il Torneo di Padel, organizzato in collaborazione con il Coni Molise, Santucci Sport Zone di Campobasso, C.S.A.In. di Termoli e Liberamente Padel di Montenero di Bisaccia. Il torneo si svolgerà in un circuito di beneficenza che si terrà il 23 ottobre al MonClub a Termoli, il 30 ottobre presso il parcheggio dello stadio De Santis a Montenero di Bisaccia e il 20 novembre al Santucci Sport Zone a Campobasso. Parte delle iscrizioni e le eventuali libere donazioni saranno devolute alla LILT CAMPOBASSO per contribuire al progetto “Km di Solidarietà”, nell’ambito del quale vengono accompagnati gratuitamente i pazienti a Campobasso per le terapie oncologiche.