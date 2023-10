Para-badminton, Maria Josè Giorio conquista l’oro in Sicilia

Un nuovo sport ed una grande vittoria. Maria Josè Giorio centra un risultato di prim’ordine e conquista la medaglia d’oro al torneo Para-badminton che si è svolto nello scorso fine settimana a Palermo. L’atleta, in Sicilia per l’ASD ASAM di Isernia, accompagnata dal tecnico Carmine Iacovella, ha battuto Felice Pantano dell’ASD Easy Play.

Un risultato che consentirà la partecipazione di Maria al Campionato Italiano Assoluto Para-badminton che si terrà a Milano a novembre.

“È stata la prima esperienza agonistica nella categoria SH6 – ha commentato la neo campionessa – Sono contenta ma so che ora ci sarà tanto lavoro da fare. Ringrazio la società ed il mio allenatore per il costante supporto, e me stessa per essermi rimessa in gioco con un nuovo sport“.

Un successo condiviso con gioia anche dal Presidente del Cip Molise, Donatella Perrella e dal vertice dell’ASAM, Anna Di Matteo. Quest’ultima ha precisato che la scelta del Consiglio Direttivo della società pentra, nella stagione 21-24, è stata orientata al sostegno e al supporto dell’attività paralimpica.