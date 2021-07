NARRAtrekking. Matrimoni nel bosco, tradizioni e luoghi tutti da scoprire

Il ciclo di eventi di questa estate targati NARRAtrekking, si chiudono il giorno 31 luglio, con una meravigliosa uscita nella Riserva di Collemeluccio, a Pescolanciano, tutelata dall’Unesco, con il racconto di Matrimoni nel bosco, dove la dote della sposa era, di volta in volta, una preziosità donata dalla natura. Storie affascinanti, poco conosciute, come tante altre, in un luogo particolarmente incantevole.

Sarà possibile prenotarsi fino a giovedì alle ore 10, in quanto l’accesso alla riserva prevede una registrazione entro e non oltre il giorno 29 luglio.

L’evento è organizzato da Antonio Meccanici-Molisetrekking, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, con tessera MO043. In collaborazione con diversi tour operator specializzati in turismo responsabile, esperienziale e vacanze attive, ti accompagna in viaggi a piedi da quattro o cinque giorni di cammino (cinque o sei notti, sei o sette giorni di permanenza in Molise). I trekking permettono di immergerti nella natura, nella storia e nella cultura, nell’arte e nell’archeologia, nel folklore e nell’enogastronomia del Molise, una delle regioni più autentiche d’Italia, dal notevole carattere rurale.