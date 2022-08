Al castello di Capua la presentazione del libro Terre di Gambatesa 1500-1700

Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione stipulato tra la Direzione Regionale Musei Molise e il Comune di Gambatesa, martedì 9 agosto dalle ore 16:30 alle ore 18:30 verrà presentato al salone del primo piano del castello Di Capua a Gambatesa il libro Terra di Gambatesa 1500-1700 del prof. Salvatore Abiuso.

L’autore, dopo aver descritto Gambatesa nei suoi aspetti geografici, paesaggistici e socio culturali, ripercorre i momenti salienti della sua storia, riportando i fatti di maggior importanza per il periodo trattato.



L’accesso al salone del primo piano del castello sarà, per la sola presentazione del libro, a titolo gratuito, mentre per la visita alle sale affrescate sarà in vigore la bigliettazione ordinaria.