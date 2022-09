Il Bibliopride 2022 dedicato al progetto “Mamma lingua”

In BiblioMediaTeca a Campobasso, lunedì 26 settembre, l'evento di lettura in più lingue "Alla ricerca dell'arcipelago delle lingue"

Con il patrocinio del Comune di Campobasso, la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso in collaborazione con Nati per Leggere Molise, Risguardi e Asilo Nidò, ha aderito alla settimana del Bibliopride 2022, dedicata interamente a “Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”, il progetto dell’Associazione italiana biblioteche che, grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura, ha visto la sua estensione a tutto il territorio nazionale durante il corso del 2021, dando vita a 20 presidi, uno in ogni regione italiana, nei quali è possibile trovare i libri del progetto nella loro valigia itinerante e il personale appositamente formato.