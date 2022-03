A Campomarino pianta un albero e prendi un libro

La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità per Ambiente Basso Molise che aderisce a Earth Hour 2022 promuovendo al contempo un evento solidale, incentrato sulla tutela della natura e sulla biodiversità.

Domani, sabato 26 marzo, i volontari di Ambiente Basso Molise e il presidente Luigi Lucchese dalle ore 15,30 alle 17 ospiteranno, nell’area antistante il CEA di Campomarino (Centro di educazione ambientale), tutti coloro che vorranno contribuire al ripopolamento del bosco Fantine e mettere a dimora gli alberi donati dalla stessa associazione. Inoltre ogni partecipante riceverà in regalo il libro ‘Piccoli amici’, realizzato nell’ambito del progetto ‘AAA Biodiversità cercasi’, cioè la serie di iniziative che i volontari sta portando avanti dallo scorso anno e che ha condotto nella splendida foresta centinaia di persone, tra adulti e bambini.

«Si tratta di un gesto concreto verso la natura – ha dichiarato Lucchese -. Finora abbiamo piantumato centinaia di nuovi alberi e, in questa giornata speciale, saremo felici di accogliere nuovamente le persone per sensibilizzarle alla tutela del paesaggio e al contempo all’amore per i libri».