Domeniche al museo. Aperture dei luoghi della cultura statali in Molise per il 5 giugno

Come ogni prima domenica del mese, il 5 giugno sarà possibile accedere in modo gratuito in ogni luogo della cultura statale in Molise. Con l’iniziativa “Domeniche al museo” il Ministero della Cultura intende favorire a tutte le fasce d’età l’accesso a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato, per i quali non è più richiesto il possesso del certificato verde rafforzato, né di quello base.

È raccomandato l’uso della mascherina. In Molise sarà quindi possibile visitare gratuitamente: