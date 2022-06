Dal 6 al 10 giugno 2022, nella cornice del Palazzo marchesale di Ripalimosani (CB), si terrà la Summer School dal titolo “Mobilità umana: analizzare, comprendere e comunicare le migrazioni”, organizzata dall’Associazione Dalla parte degli ultimi, Titolare dell’Azione 2, nell’ambito del progetto WORDS: Respect, Equality, Diversity, Inclusion (REDI) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020), in collaborazione con la Regione Molise.

Il percorso è gratuito, rivolto ad operatori pubblici e privati che operano nell’ambito dell’immigrazione, studenti universitari, giornalisti, e chiunque sia interessato ad approfondire i temi trattati.

Nelle cinque giornate si alterneranno occasioni di formazione frontale con esperti, docenti e rappresentati di associazioni con pluriennale esperienza in materia di cooperazione internazionale, accoglienza ed integrazione dei migranti, a momenti laboratoriali pensati per favorire lo scambio e la discussione tra i partecipanti in merito a buone pratiche ed esperienze innovative.

La giornata conclusiva della Summer School ospiterà la presentazione del libro “Come Onde del mare. Diario di bordo di un’esperienza umanitaria” di Valentina Brinis e la proiezione del film “Dove bisogna stare”, cui seguirà un momento di riflessione collettiva insieme ad uno degli autori, Stefano Collizzolli.

Il percorso è aperto ad un massimo di 35 partecipanti. Per info ed iscrizioni: dpu.sportelloredi@gmail.com.