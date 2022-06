Enobike Molise presenta Borg to Borg, ciclopasseggiata da Campobasso a Ferrazzano

Eno-Bike Molise presenta la seconda edizione di Borg to Borg, l’evento per la valorizzazione dei borghi molisani con degustazione di prodotti tipici. La prima tappa Campobasso-Ferrazzano si terrà domenica prossima, 26 giugno, con ritrovo in Piazza Pepe (Cattedrale) alle ore 10. La partenza è prevista per le 10.30, il percorso è di circa 9km ed è adatto a tutti.

Al termine della ciclopasseggiata ci sarà la degustazione per tutti i partecipanti. Inoltre ai primi 30 iscritti sarà riservata la t-shirt dell’evento e una colazione omaggio presso il Gran Caffè La Piazzetta.

Il termine delle iscrizioni è fissato per venerdì 24 maggio alle ore 10. Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile a questo link.