FISE Molise, salto ostacoli. Questo weekend ad Isernia i campionati regionali

Dal circuito internazionale a quello regionale. E’ piena attività per la FISE Molise che era presente all’89º CSIO di Roma Piazza di Siena con la delegata del Molise Laura Praitano, intervistata in un servizio di portata nazionale in cui si mette in evidenza il Molise come realtà piccola ma ricca di proposte per l’equitazione.

E ora lo sguardo va ai campionati regionali del prossimo weekend, 3-4-5 giugno, momento clou dell’anno. I concorrenti, come da regolamento, sono gli allievi delle associazioni appartenenti ai comitati regionali di riferimento. Sostenuto dalla federazione regionale attraverso i tecnici federali, il concorso prevede diverse categorie che presenteranno le loro performance ad un pubblico sempre molto attento.

La kermesse equestre decreterà quindi i vincitori e sarà come sempre un ottimo banco di prova per giovani amazzoni e cavalieri che strizzano l’occhio a manifestazioni di interesse federale. Ma l’evento non sarà fatto solo di sport. Sarà la festa dell’equitazione regionale, pronta ad accogliere nelle Scuderie del Sole ad Isernia appassionati e non solo loro.

Perché l’equitazione non è solo sana competizione, ma anche e soprattutto benessere, ambiente e amore infinito per i cavalli.