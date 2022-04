Isernia ospita la manifestazione ‘I Padri del Folklore’

Si terrà ad Isernia, nei locali dell’Auditorium Unità d’Italia, dal 23 al 24 aprile, dalle ore 20.30, la manifestazione nazionale ‘I Padri del Folklore’.

Per la prima volta in Molise, ‘I Padri del Folklore’ è la rassegna cult della Federazione Italiana Tradizioni Popolari che da oltre 17 anni premia chi si è distinto in campo nazionale ed internazionale, nel mondo culturale, antropologico, strutturale e folklorico.

Ogni anno vengono premiati 10 padri del folklore, scelti in base al profitto e allo spessore culturale. Ogni padre infatti incarna la cultura popolare della regione che rappresenta. Parteciperanno anche 200 personaggi del folklore nazionale che interpreteranno musiche e spettacoli di caratura culturale dando risalto a tradizioni ed identità regionali. Presenti i gruppi folkloristici di almeno 10 regioni italiane.

La manifestazione si svolgerà in due giornate che saranno caratterizzate da premiazioni, esibizioni, convegnistica e dalla tradizionale assemblea del folklore mondiale. Quest’anno le regioni rappresentate sono 10: Molise, Sardegna, Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Marche, Puglia.

La manifestazione ha l’alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale nonché quella dell’assessorato Regionale Turismo e Cultura in attuazione del Protocollo di Intesa tra Regione Molise e Federazione Italiana Tradizioni Popolari.