La Pro Loco di Carovilli organizza Blues & Wine

La Pro Loco “Monte Ferrante” di Carovilli è lieta di portarvi a conoscenza del ritorno nel panorama enogastronomico e musicale molisano del BLUES&WINE che si terrà a Carovilli, in Piazza Municipio e Largo Palazzo il giorno 30 Luglio p.v.

Carovilli, fulcro dell’estate Alto Molisana, farà da cornice all’evento con le sue corti, i suoi vicoli e la sua meravigliosa piazza, il salotto più bello del Molise intero.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle ore 16:30, in Largo Palazzo, con il seminario dal titolo “Il Vino Naturale” e degustazione guidata tenuti dal Prof. Leonardo Seghetti, cui seguirà alle ore 17:30 l’apertura dei banchi d’assaggio dei vini naturali di 11 produttori, nazionali e internazionali.

Tra queste, ricordiamo le abruzzesi AgricolaEstroversa, Vini Cingilia e Azienda Vini Di Cato, per poi andare in Toscana con Podere Anima Mundi e, passando per il Lazio con Agricola Fra i Monti e Il Vecchio Poggio, giungere fino in Campania con Aia delle Monache e Cantine Tempere e in Basilicata con Camerlengo. Non mancherà il nostro Molise con la presenza di AgricolaVinica e, direttamente dalla Slovenia, avremo il piacere di ospitare il produttore Thomas Stemberger con la sua azienda Vina Stemberger.

I banchi d’assaggio resteranno aperti sino alle ore 21:15 e dalle ore 18:00 sarà possibile assaggiare, presso lo stand gastronomico, le proposte di Street Food Gourmet presentate dallo chef Giuseppe, partecipante della decima edizione di Masterchef.

Dalle 22:00, poi, spazio alla musica blues in Piazza Municipio, con il concerto di apertura del cantautore Cesare Blanc e, a seguire, del famoso bluesman internazionale Nick Becattini con la sua Nick Becattini Band.

Per ulteriori info, interviste e pianificazione servizi audiotelevisivi contattare il numero 339/8201129.