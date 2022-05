Il Museo Sannitico location per due giorni degli incontri “Voce al verbo ascoltare. Echi di primavere”

La Direzione Regionale Musei ospiterà venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022 al Museo Sannitico a Campobasso i periodici incontri dell’Associazione Alesia 2007 Onlus.

Alesia 2007 Onlus è un’associazione impegnata nel sostegno di ragazze e ragazzi nella fase evolutiva e nella pubertà, coinvolgendo istituzioni, scuole, famiglie e ragazzi. Nasce per combattere il disagio giovanile, aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli.

In accordo sia con la definizione del museo data da ICOM (International Coucil of Museums) anche come luogo al servizio della società e del suo sviluppo, sia con l’attuale visione dei musei come luogo di educazione, il Museo Sannitico, anche per alcune specificità delle sue collezioni che offrono rari spunti sul mondo giovanile in età sannita e romana, ospiterà i seguenti incontri:

venerdì 20 maggio, ore 15:00-18:00, tavola rotonda a tema “Violenza subita e agita da minori e adolescenti”, con interludi musicali al sax del maestro Gerry Figliola e angolo foto a tema del fotografo Lello Muzio;

sabato 21 maggio, ore 15:00-18:00, incontro “Riflessioni sull’infanzia violata” con momenti di poesia di M. Russo e G. Mastropietro, musica con pianoforte di R. Sanzo e T. Di Pietrantonio e angolo foto a tema del fotografo Lello Muzio.

