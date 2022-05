Salute mentale, aumentano i bambini sotto la soglia del benessere. Le azioni per sostenerli

Il post pandemia e le conseguenze sui minori: i disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza sempre più sotto l’occhio vigile degli esperti. I dati dicono che il benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei bambini sotto la soglia del disagio e un aumento di rabbia, noia, difficoltà di concentrazione e senso di solitudine. Si registrano più stress, disturbi del sonno e di patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

Le informazioni sono state diffuse dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – nell’ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022. Per l’occasione l’associazione ha lanciato la Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, per sensibilizzare sul fatto che fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed età specifiche possono interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle emozioni e al comportamento. “Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai primi anni di vita – leggiamo nella nota SIMPIA – Comportando l’insorgenza di disturbi come l’autismo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione”.

In questo quadro urge potenziare gli interventi mirati di sostegno ai minori e alle loro famiglie. Interventi a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita all’adolescenza. E poi interventi a supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare.

In Molise una delle risposte risiede nell’azione di Child Care, il progetto realizzato grazie all’Impresa sociale Con i bambini attraverso un bando. E’ un servizio di accompagnamento rivolto a tutti i minori che in qualche modo hanno subito forme di violenza o sono a rischio. La prevenzione, oltre alla cura, più che mai è necessaria in questo periodo. Perché le alterazioni nei comportamenti e nelle condizioni psichiche e psicologiche purtroppo non riguardano solo la fascia adulta, ma anche quella dell’infanzia e dell’adolescenza. Con la differenza che sui bambini e sui ragazzi ci sono più margini di recupero.