Comune di Genova. Concorso per 91 Funzionari Amministrativi

Nuovi posti di lavoro per laureati in Liguria con il concorso del Comune di Genova per Funzionari. É prevista infatti la selezione di 91 risorse da destinare ai servizi amministrativi. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno – Cat. D, posizione economica D1.

Ai candidati si richiede inoltre il possesso di un diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento oppure possesso di una delle seguenti Lauree di I livello:

02 Scienze dei Servizi Giuridici D.M.509/1999;

31 Scienze Giuridiche D.M.509/1999;

15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M.509/1999;

17 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M.509/1999;

19 Scienze dell’Amministrazione D.M.509/1999;

28 Scienze Economiche D.M.509/1999;

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici D.M. 270/2004;

L- 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M. 270/2004;

L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M. 270/2004;

L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione D.M. 270/2004

L-33 Scienze Economiche D.M. 270/2004.

E’ necessario presentare la domanda esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile da questa pagina e selezionando il concorso di proprio interesse, entro il 28 giugno 2021.