Progetto “Mare e tartufo, identità a confronto” è realtà. Il Molise tra i pilastri fondatori

Martedì 15 giugno a partire dalle ore 17,30, presso la splendida struttura ricettiva “Bellavista B&B di Charme “ di Alberto Meo alla Salita di Vittorio Veneto, il costituito Consorzio “ Gargano Slow “ si presenta al pubblico e lo fa alla grande in una location dal sapore della rivincita sull’indifferenza di un territorio, il Molise, che ha del magico ma che da sempre soffre di crisi identitaria e di poca partecipazione a progetti dal sapore dell’aggregante forza delle peculiarità enogastronomiche.

Un progetto che ebbe a nascere in quel di Martinsicuro, ripetersi a Castropignano presso la struttura della splendida azienda “ Centro Tartufi Molise “ e veder costituire il Consorzio che gestirà l’implementazione del Progetto che già vede consorziate Società di marketing e media, strutture alberghiere Pugliesi di San Giovanni Rotondo, delle Isole Tremiti, della ristorazione, dell’imprenditoria turistica, professionisti, artisti, case di produzioni televisive e cinematografiche, chef. Un consorzio che vede tra i fondatori Molisani fonte di aggregazione e di condivisione con amici della vicina Puglia e delle Marche. Una giornata che vedrà spingersi al di la del semplice proponibile. Non a caso la scelta della struttura di lusso in quel di Macchiagodena. Una struttura vocata al bello, alla condivisione del paesaggio, alla voglia di esprimere unità di intenti dal messaggio forte e chiaro.

“O si è diversi e si scegliere di dare il meglio o, si è nella normalità con confini stabiliti, senza orizzonti volti all’apertura all’esterno. Il meglio per ricevere il meglio “. Uno slogan decisamente condiviso con il Consorzio che vede la luce grazie all’unità di orizzonte senza protagonismo autoreferenziale “ Uno per tutti, tutti per Uno “.

La serata vedrà porre piatti fortemente innovativi e decisamente pieni di identità territoriale comune. Pesce azzurro dell’Adriatico, tartufo, latticini, pasta, ortaggi e tanta esperienza. Chef della serata, il neo vincitore del Contest “ Miglior Chef Italia “, Nicola Vizzarri, e lo chef Pugliese, di San Giovanni Rotondo, Simone Conte. Si ringrazia doverosamente per collaborazione e per disponibilità, le aziende :”Tenimenti Grieco”, “ Tesori del Matese” di Gino De Gregorio, per i tartufi, la “ Molisia “ , l’Amministrazione Comunale di Macchiagodena ed il forno a legna di Macchiagodena “ Di Cesare “. Presenti alla serata, oltre l’Amministrazione di Macchiagodena con a capo il Sindaco Felice Ciccone, i vertici del Consorzio Pugliese/Molisano, artigiani del Mondo del food, professionisti del settore della ristorazione e dell’accoglienza, rappresentanti della Politica regionale, imprenditori. La serata sarà l’occasione per favorire la conoscenza dell’ultimo album del Cantautore Lino Rufo dal titolo le “ Mutazioni del Lupo “.

Lino Rufo, cantautore di origini Molisane, ha sfornato decine di album d’autore, accompagnato al successo grandi personaggi quali Pino Daniele, Vasco Rossi, i Napoli Centrale, gli Osanna. Sorpresa delle sorprese ci sarà uno spaccato sul tombolo Isernino, e null’altro potrà essere svelato. Se vi può far piacere seguiteci e rimarrete decisamente affascinati. La location prima di tutto, vera terrazza su Macchiagodena, sul suo Castello e sull’intera valle ai piedi di un Matese, decisamente splendido.