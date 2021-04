Educatori asilo nido e Insegnanti scuola infanzia, bando in scadenza

ll Comune di Venezia (Veneto) ha pubblicato un concorso per Educatori e Insegnanti per assunzioni a tempo determinato pieno e parziale. Il bando è finalizzato alla formazione di due graduatorie per supplenze da destinare a Educatori di asilo nido e Insegnanti di scuola dell’infanzia. La scadenza del bando è il 12 aprile 2021.

Il Comune di Venezia ha indetto un concorso pubblico per la formazione di due graduatorie per supplenze da destinare ai seguenti ruoli:

graduatoria 1: Insegnante scuola dell’infanzia;

scuola dell’infanzia; graduatoria 2: Educatore asilo nido.

I requisiti sono disponibili sul bando.