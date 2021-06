L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco è alla ricerca di 10 soci in Molise

L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, per il tramite della Rappresentanza Regionale per il Molise, comunica la selezione di 10 nuovi soci regionali.

L’Associazione si prefigge di supportare e promuovere le attività dell’UNESCO, in Italia, nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità nelle comunità locali, attraverso la ricerca della partecipazione attiva di giovani e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale. I soci regionali, selezionati per ciascuna delle 20 regioni italiane, andranno ad affiancare il Rappresentante Regionale dell’Associazione ed i soci già presenti nel processo di strutturazione dell’organizzazione a livello locale, nella pianificazione e nella programmazione delle attività ad essa connesse e negli obiettivi dell’Associazione.

Al fine di poter rendere noto nella comunità di giovani, studenti e professionisti molisani, inviamo comunicazione in merito alla adesione previa selezione di nuovi soci per L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, rappresentanza per il Molise.

Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale in cui illustrare possibili proposte di valorizzazione del proprio territorio e di coinvolgimento delle giovani generazioni (in formato PDF) dovranno Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO Piazza di Firenze 27 00186 ROMA, Email: info@aiguofficial.it C.F. 97818680585 – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PER L’UNESCO essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 luglio 2021, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: molise@aiguofficial.it.