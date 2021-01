Puglia. Bando di concorso al Comune di Orta Nova

Il Comune di Orta Nova, in Provincia di Foggia (Puglia) ha indetto 3 concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di diplomati e laureati, in vari profili professionali. Le risorse selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 21 Gennaio 2021. Ecco i seguenti profili professionali:

n. 1 Istruttore Contabile , categoria C;

, categoria C; n. 2 Istruttori Amministrativ i, categoria C;

i, categoria C; n. 1 Comandante di polizia municipale, categoria D.

Le domande di partecipazione ai rispettivi concorsi, redatte secondo gli appositi modelli sotto allegati, devono essere presentate con una delle seguenti modalità: