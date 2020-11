Puglia. Comune di San Severo, bando di concorso per 9 posti

Il Comune di San Severo, in provincia di Foggia (Puglia), ha indetto nuovi concorsi rivolti a Laureati. Sono previste 9 assunzioni a tempo indeterminato e pieno – Cat. D, posizione economica D1 – in vari profili professionali. I concorsi scadono in data 6 Dicembre 2020.

I partecipanti ai concorsi per Laureati Comune San Severo dovranno superare due prove d’esame, una scritta ed una orale. Per conoscere nel dettaglio le materie d’esame per ogni posizione a concorso vi rimandiamo alla lettura dei testi integrali dei singoli bandi. Per partecipare ai concorsi per Laureati Comune San Severo gli interessati potranno candidarsi esclusivamente tramite procedura online alla seguente pagina.

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili professionali: