Servizio Civile Universale, il bando dell’Agenzia Agorà

L’Agenzia Agorà, Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no-profit è un’associazione ex lege 383/00 avente per mission la progettazione, la gestione e la realizzazione di servizi e attività sociali. Iscritta alla prima classe dell’Albo Nazionale degli enti di Servizio Civile ex lege 64/01, in esecuzione del bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale, è indetta una selezione di n. 590 posti da avviare in servizio in n. 7 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

I candidati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021. operatori volontari – da impegnare in 35 progetti di Servizio Civile Universale le cui schede progettuali sono pubblicate sul presente sito. Per quanto concerne il Molise c’è un cospicuo numero di volontari che verranno reclutati nei progetti: sono 10 progetti finanziati da realizzarsi in Italia nell’ambito del programma I Colori Solidali del Molise che prevede la selezione di n. 163 operatori volontari.