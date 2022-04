Concorso Infermieri e OSS: pubblicate date e sedi delle prove

Al via dal 27 aprile le prove del concorso per gli OSS e infermieri del Molise, come riportato nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione.

INFERMIERI: prova scritta e la prova pratica che si svolgeranno nella medesima sessione d’esame il giorno 27 aprile 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,45 presso la Fiera di Roma sita in Roma al viale Alexandre Gustave Eiffel, padiglioni n. 1-3-4, ingresso «Cargo Est». Pag. 96 della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05.04.2022.

OSS: prova pratica che si svolgerà’ il giorno 27 aprile 2022 alle ore 14,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 14,15 presso la Fiera di Roma sita in Roma al viale Alexandre Gustave Eiffel – padiglioni n. 1 – 3 – 4, ingresso «Cargo Est». Pag. 95 della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05.04.2022.