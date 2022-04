Open Day Made in UniMol: torna l’orientamento dell’Università degli Studi del Molise

La scelta dell’università è un momento decisivo, è la tappa fondamentale per avviare e dare forma al proprio ideale di vita. E dunque, l’UniMol vuole provare a rispondere alla fatidica domanda: il tuo prossimo corso di laurea?

Quattro gli appuntamenti on-line in programmazione e con la possibilità di partecipare liberamente sulla piattaforma Teams. Si tratta di un programma di eventi misto nel corso del quale Docenti e Studenti insieme – con la partecipazione di Laureati e Testimonial che oggi sono affermati nei vari contesti professionali e lavorativi, occupando posizioni di rilievo in ambito nazionali e internazionale – presenteranno i piani di studio, gli obiettivi formativi, gli sbocchi professionali, gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca esteri, le opportunità e le politiche di diritto allo studio, le agevolazioni economiche, le borse di studio, le sedi, i poli didattici, i laboratori, le strutture e le residenze universitarie, le tante proposte di stage e tirocini.

Questo il programma:

A conclusione sabato 14 maggio l’evento finale in presenza “UniMolOrienta2022“, in contemporanea nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Pesche e Termoli. L’invito però, è per tutte e tutti. In particolare è rivolto a maturandi, aspiranti matricole, famiglie, scuole e docenti ed è un’occasione da cogliere subito per avere informazioni e consigli utili per scegliere e orientarsi tra le diverse possibilità formative e opportunità offerte da UniMol.

Si potrà scegliere di “percorrere” il percorso di studi più di interesse, porre domande specifiche e anche prevedere e concordare delle successive riunioni live con i docenti tutor, presidenti dei corsi di studio, delegati all’orientamento, tutti a disposizione per eventuali richieste e curiosità. Le registrazioni video saranno rese poi disponibili anche sui canali social di Ateneo. Per info: orientamento@unimol.it.