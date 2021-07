Scuole superiori e nuove cooperative, a braccetto per crescere insieme

Da poco costituita e già in piena attività non ha esitato ad intraprendere strade fondate sulla collaborazione e sulla valorizzazione dei giovani la cooperativa agricola Trinia Major di Montenero di Bisaccia. Così ha affidato la realizzazione del logo aziendale ad un’iniziativa nata dall’alternanza scuola lavoro nella scuola di “Grafica e comunicazione” dell’Itset “F. Palizzi” di Vasto.

Ed è stato Tiziano Crisante, uno studente di Lentella della V B, ha realizzare l’idea grafica diventata logo dell’azienda e premiata in una cerimonia dal presidente Andrea Maraffino.

L’idea progettuale, ha spiegato il giovane durante la cerimonia, è partita dallo studio dei caratteri dell’alfabeto delle antiche popolazioni italiche insediate nel territorio tra Abruzzo e Molise. Un lavoro condotto nell’ambito del percorso formativo seguito dai docenti del corso, in un’ottica di confronto e dialogo con il territorio oggi più che mai importante per lo sviluppo locale.

“Una bella soddisfazione per noi e per i ragazzi dell’Itset – ha detto Marraffino – perché questo logo ci rappresenta pienamente e mette le basi per una collaborazione utile per entrambi: per chi deve trovare una strada lavorativa e per chi, come noi, l’ha già intrapresa ma deve renderla sempre più solida”.

Soddisfazione anche per Legacoop Molise che segue e sostiene sin dall’idea progettuale la cooperativa Trinia Maior: “Ogni piccola o grande conquista che i nostri giovani imprenditori raggiungono – ha affermato la presidente Chiara Iosue – è una grande gioia anche per noi. Speriamo di raccontare ogni giorno una bella esperienza in più”.