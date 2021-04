“Terra! Dire, fare e coltivare. Formazione nell’ambito dell’agricoltura, inclusione e orientamento al lavoro”, webinar il 26 aprile

Nell’ambito dell’attività 2021 “Costruire Comunità” progetto finanziato con risorse del 5xmille dell’Irpef annualità 2019, ACLI MOLISE aps PROMUOVE l’iniziativa: “TERRA! DIRE, FARE E COLTIVARE. Formazione nell’ambito dell’agricoltura sociale, inclusione e orientamento al lavoro“, con un webinar il 26 aprile, alle ore 17:30.

Si confronteranno sul tema:

Nestore Mogavero , presidente regionale ACLI Molise

, presidente regionale ACLI Molise Daniela Sciarra , giornalista agroalimentare

, giornalista agroalimentare Nicola Ferro e Michela Bunino , titolari della Azienda agricola multifunzionale “Alba”, Campolieto (CB)

, titolari della Azienda agricola multifunzionale “Alba”, Campolieto (CB) Rita D’addona, consigliere nazionale ACLI

Il mondo agricolo, sempre più importante anche in ambito sociale, è motivo di confronto sui temi decisamente attuali legati all’imprenditoria innovativa e giovanile. Al fine di far conoscere le realtà nazionai e regionali, ACLI MOLISE organizza una serie di brevi incontri tematici coinvolgendo esperti e imprenditori del settore.

Insieme al consigliere ACLI nazionale Rita D’Addona, dialogheranno il presidente regionale ACLI Terra Molise, Nestore Mogavero, la giornalista agroalimentare Daniela Sciarra e gli imprenditori Nicola Ferro e Michela Bunino, titolari della impresa agricola multifunzionale molisana “Alba”, situata in una zona di altura tra Campolieto e San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso.

L’incontro aprirà quindi una finestra su temi nazionali e realtà molisane che da tempo perseguono valori etici importanti in ambito rurale, un approccio a distanza che mira alla scoperta diretta, “sul campo”, delle imprese stesse e dei loro valori.

L’evento si svolgerà attraverso la piattaforma TEAMS (durata 45 minuti).