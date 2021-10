Prisma, volo sospeso con … Arianna Altieri

Nella puntata di oggi di Prisma abbiamo intervistato Arianna Altieri.

La studentessa studia all’Università del Molise ed è costretta, a causa della sua disabilità, a fare i conti con i trasporti pubblici non garantiti alla persone in sedia a rotelle. In più laddove i mezzi sono predisposti al carico di una sedia a rotelle, mancano figure adibite alla gestione della salita e della discesa dei passeggeri disabili.

Arianna allora decide di lanciare una petizione per raccogliere quante più firme possibili affinché questo problema venga risolto e si renda il Molise un posto più accessibile per tutti.