Guardie mediche, un vademecum per gli addetti ma anche un quadro puntuale delle condizioni di lavoro

Nasce la Guida alle guardie mediche. La prima edizione della guida sulla continuità assistenziale è stata appena editata dall’Ordine dei Medici di Campobasso. Si tratta di una mappatura minuziosa dei luoghi e delle caratteristiche di tutti i punti di guardia medica della provincia di Campobasso.

Un’idea della Commissione Giovani OMCeO realizzata grazie alla preziosa collaborazione di molti colleghi del settore che hanno messo a disposizione dati ed esperienza accumulati negli anni. La guida è innanzitutto un vademecum ad uso ed utilizzo dei medici dell’ambito di continuità assistenziale, il lavoro mette in luce le caratteristiche delle sedi della guardia medica sul territorio anche in relazione alle postazioni del 118.

La guida mira ad agevolare il personale medico del settore, ma vuole anche mostrare la situazione in cui versa questo servizio, oggi più che mai colpito da tagli e carenze di personale, a partire dalle condizioni igienico sanitarie delle strutture.

L’ottica è quella dello stimolo a migliorare la continuità assistenziale in una regione, il Molise, la cui popolazione è rarefatta e spesso distante dai grandi centri, per cui il punto di guardia medica costituisce un riferimento indispensabile.

E’ un lavoro con il quale vogliamo essere di massimo supporto ai colleghi delle guardie mediche – ha detto il dottor Federico Di Renzo che guida la Commissione Giovani medici OMCeO – Io vorrei ringraziare in special modo Antonia De Socio e Gianmarco D’Imperio per la realizzazione di questo piccolo manuale che da una parte si pone come guida pratica e dall’altra denuncia le condizioni di lavoro.

La guida è reperibile sul sito dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Campobasso.