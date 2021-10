Legacoop Molise. Aree interne, se ne parla con JustMo’ a Pietracatella

Si torna a discutere in presenza di aree interne, di opportunità, di reali possibilità di sviluppo e di strumenti da utilizzare insieme. Un momento -finalmente in presenza- per ritrovarsi, raccontarsi, ascoltarsi, attivare nuove connessioni e riaccendere i nodi delle reti territoriali. Si farà a Pietracatella mercoledì 6 ottobre, alla presenza di esperti ed istituzioni locali e nazionali. Motore dell’iniziativa la cooperativa Just-Mo’ nell’ambito del progetto Coopfond – Legacoop Molise. Presente e partecipe il Comune di Pietracatella, che sarà teatro di scambi e di laboratori di gruppo.

“Vogliano incontrare i giovani che resistono, le idee, le imprese coraggiose, le cooperative innovative e i vostri sogni”: questo il messaggio degli organizzatori che aspettano chiunque abbia voglia di fare e di mettersi in gioco per lo sviluppo locale.