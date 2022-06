NuovAssistenza Isernia, via con il campo estivo!

Tanto divertimento in sicurezza. Dal 13 giugno al 29 luglio, NuovAssistenza, cooperativa sociale con sede ad Isernia, organizza il campo estivo per bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Numerose le attività proposte: calcio con istruttori qualificati, pallavolo, basket, tornei di calcio balilla, uscite in piscina una volta a settimana, escursioni naturalistiche alla scoperta dei paesaggi del Molise, laboratori creativi, caccia al tesoro e giochi di società.

Il campo estivo osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14.30. per permettere ai bambini di essere rilassati, ai genitori viene data una totale flessibilità: potranno portarli i bimbi dalle 8 alle 9.30.

Tutte le attività si svolgeranno in ampi spazi all’aperto e in zone d’ombra – ha sottolineato Joanna Madejska, presidente di NuovAssistenza. In caso di pioggia le attività proseguiranno al coperto mettendo sempre al primo posto la sicurezza.

Per ulteriori informazioni contattare: 0865.235224.